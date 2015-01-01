استعدادات فلسطينية للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"

تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 66 لـ"مسيرات العودة".





وتأتي الجمعة الـ66 لـ"مسيرات العودة"، تحت شعار "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"، ضمن فعاليات المسيرات الفلسطينية، شرقي القطاع، والتي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي. وذلك بحسب وكالة "سما".





ودعت الهيئة الوطنية العليا المنظمة لمسيرات العودة، الشعب الفلسطيني، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".





وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".





وأوضحت الهيئة في بيانها أن "تحقيق الوحد شرط لإفشال مؤتمر البحرين، ومنع تنفيذ مشروع "السلام الاقتصادي"، ووقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال".





وشددت الهيئة، قائلة:





سنتصدى بوحدتنا الميدانية والوطنية للتهديد المباشر للقضية، وللاستيلاء على الضفة ومحاولات تهويد القدس وحصار غزة.





وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/ مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.





وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن رفعه حالة التأهب في صفوفه بالقرب من قطاع غزة.





وجاء إعلان الجيش استعدادا لرد متوقع من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي نفسه بقتل أحد عناصر الحركة في القطاع.





وذكرت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في صفوف قواته في محيط قطاع غزة خشية الرد من حماس، وذلك في وقت حذرت قيادات عسكرية إسرائيلية من احتمالية إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة.



