محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن

أدى اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بحي الخليفة (درة المساجد الاسلامية )بمناسبة الاحتفال بعيد القاهرة القومى والموافق ذكرى مرور 1050 عاماً على انشائها، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والكهرباء والآثار وقطاع الاعمال وشئون مجلس النواب وفضيلة مفتى الديار المصرية.





وشهد الصلاة لفيف من سفراء الدول الاسلامية واعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وألقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، والذى أكد فيها أن جميع الاديان دعت الى أهيمة اتباع الاداب العامة والأخلاق الحميدة أن المسلم الحق عليه اتباعها فى جميع أمور الحياتية على المستوى الشخصى والمجتمعى كذلك أكد على أهمية تنظيم الاسرة تزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسكان.



