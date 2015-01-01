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تحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:58 م
تحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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المزيد عن: المخالفات المرورية المتنوعة التجاوز الادارة العامة للمرور
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