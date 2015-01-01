تحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:58 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
كما وجهت حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
كما وجهت حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
Advertisements
- ضبط 6912 مخالفة مرورية و48 حالة قيادة تحت تأثير المخدر
- "المرور": ضبط 5738 مخالفة متنوعة و35 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة
- المرور: ضبط 5457 مخالفة متنوعة و40 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة
- "المرور": ضبط 5826 مخالفة متنوعة و37 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة
- "المرور": ضبط 4707 مخالفة مرورية و44 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات
- "المرور": ضبط 5742 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
- خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية
- خلال 24 ساعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية
- تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية على مستوي الجمهورية
- "المرور" تحرر 5 آلاف مخالفة على مستوى الجمهورية