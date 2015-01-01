بيراميدز يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

دخل نادى بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات خط مفاوضات نادي الزمالك، من أجل ضم إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويأتي طلب التعاقد مع حسن بناءا على رغبة الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني، والاستفادة من إمكانياته التي يعلمها منذ كان مدربا للإسماعيلي بالموسم المنقضي.





كان إبراهيم حسن تسبب فى أزمة كبيرة بين ناديي النجوم والإسماعيلى على خلفية صفقة انتقاله للزمالك لعدم حصول الطرف الأول على نصيبه من انتقال اللاعب للقلعة البيضاء، وفقاً لعقده القديم حينما كان يلعب بين صفوفه.





وأعلن بيراميدز سبورت، عن تعيين الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني على رأس القيادة الفنية للفريق، استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



