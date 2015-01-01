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22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:52 م
22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد
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محمد عزام
 
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 22 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الارصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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