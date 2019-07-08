الهلال السعودي يصر على ضم بغداد بو نجاح
الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:50 م
محمد صلاح
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يصر نادي الهلال السعودي على ضم مهاجم منتخب الجزائر بغداد بو نجاح وذلك بعد تقديمه مستوى أكثر من رائع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر رغم نصيحة النجم الإسباني تشافي اللاعب عدم الرحيل عن السد القطري.
وأوضحت تقارير سعودية، إصرار كبير على ضم اللاعب وسيتم الضغط على إدارة الفريق القطري بمبلغ مالي كبير بالإضافة إلى إغراء اللاعب براتب سنوي الأعلى في النادي لإتمام الصفقة رسميًا.
ويستعد نادي الهلال السعودي تدعيم صفوف الفريق بصفقات تليق بمستوى الفريق وطموحات مجلس إدارة النادي من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل وذلك بعد خسارة اللقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة لصالح فريق النصر السعودي.
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