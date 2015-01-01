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افتتاح منفذ نموذجي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة حدائق أكتوبر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:49 م
افتتاح منفذ نموذجي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة حدائق أكتوبر
ارشيفية
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أحمد الشيخ
 
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أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه جرى افتتاح منفذ نموذجي بالمدينة لتوفير السلع الأساسية من (الخضروات – اللحوم – البقالة - الفاكهة ) بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى أنه جرى كتابة لافتات بأسعار السلع المتداولة بالمنفذ، لتوضيح الأسعار للمنتجات كافة، في إطار زيادة الخدمات التي توفرها أجهزة المدن الجديدة لقاطنيها.

وقال رئيس الجهاز: "يأتي ذلك في إطار التوجه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدن الجديدة، وكذا توفير السلع بأسعار مناسبة، والاستفادة والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي والموارد المتاحة بالمدينة، مضيفاً أنه جرى سحب مساحة من الأراضي التي سبق تخصيصها، تنفيذاً للقرار رقم 269 لسنة 2018 الصادر من جهاز المدينة، لعدم إثبات الجدية في النشاط المخصص لتلك المساحة".
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