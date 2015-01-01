رسالة مثيرة للجدل من محمود كهربا الى جماهير الزمالك
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:48 م
مصطفي صابر
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قام لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبد المنعم "كهربا" بتوجيه رسالة إلى جماهير الأبيض، أثناء رده على أحد المشجعين الذين هاجموه.
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال أحد الجماهير القلعة البيضاء، إن جماهير الزمالك تقدر اللاعب الذي يبذل الجهد من أجل ناديهم، وتعطيه الحب والنجومية وهي أشياء سيفتقدها كهربا إذا رحل عن الأبيض.
ورد كهربا قائلًا "أنا أعرف ذلك من أول يوم لي داخل النادي، أنا لا أحتاج أن أعرف قيمة وما تمنحه جماهير الزمالك في المستقبل".
وأكمل "أنتم من قمتم بصناعة اسمي، ومهما تكلمت لن أوفي جماهير الزمالك حقها. نادى الزمالك ملك للجماهير فقط".
يذكر أن اللاعب يتغيب عن مران الزمالك ويدعي ان عقده مع الزمالك منتهي، ويحق له اللعب في أي نادي أخر وانه لايرغب في الاستمرار في القلعة البيضاء.
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