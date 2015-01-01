"الغيطي": رفع كفاءة الأرصفة والطرق الأسمنتية بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جرى رفع كفاءة الأرصفة المتهالكة وطبقة الأسفلت السطحية من الطريق الشرقي حتى منطقة الخدمات بالمدينة.





وكذلك تنفيذ أعمال المرمات بالطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق الفاصل بين منطقة إسكان المستقبل والاتحاد التعاوني، مضيفاً أنه جار استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق تباعاً، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى سكان المدن الجديدة.







