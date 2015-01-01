نتيجة الثانوية العامة 2019 الأحد | إليكم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ، هي من أكثر الجمل بحثًا على "جوجل"، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع بفارغ الصبر، وذلك بعد إعلان مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، لذ سنقدم لكم كافة التفاصيل وأخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم اليوم السابع ، كما سنقدم لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي فور رفعها على الموقع.

نتيجة الثانوية العامة 2019 الأحد | رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم



بعد أن تداولت أنباء عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا السبت على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 فى اليوم الثانى لاعتمادها إلكترونيا وفى المدارس.





العينة العشوائية من نتيجة الثانوية العامة 2019

كما تم الانتهاء مؤخرأ من تصحيح كل المواد بالعينة العشوائبة من نتيجة الثانوية العامة 2019 ، في جميع القطاعات، هذا وقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن طلاب علمي علوم هم الأكثر توفيقًا، حيث يمثلون العدد الأكبر من طلاب الثانوية العامة هذا العام، وكانت نسب النجاح لطلاب علمي عوم هي الأعلى بالمقارنة بعلمي رياضة والشعبة الأدبية، وتجدر الإشارة إلى أن من تمكن من الحصول على العلامة الكاملة والدرجة النهائية في مادة الفيزياء بلغ عددهم 626 طالب وطالبة، وعن المواد التى تم الانتهاء من تصحيها فهي: (مادة اللغة العربية - مادة اللغة الإنجليزية - مادة الاقتصاد - مادة الإحصاء - مادة الإستاتيكا والديناميكا - مادة التربية الدينية - مادة الأحياء - مادة الفيزياء - مادة الفلسفة - مادة التاريخ - مادة الجغرافيا - الجيولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعبة الأدبية تشير توقعات نتائجها إلى ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال، فبعد الانتهاء من تصحيح مادة التاريخ بلغت نسبة النجاح بها 80%، وذلك على الرغم من الشكاوى التي صاحبت امتحانات مادة التاريخ من صعوبتها، وهذا يوكد أن امتحانات هذا العام كان في مقدُر الطالب المتوسط، وجاءت متفقه مع قواد مواصفات الورقة الامتحانية التي تم وضعها بمعرفة المركز القومي للامتحانات، تابع اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 .



وقد أدى الامتحان 669,749 طالبا وطالبة منهم 264,653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118170 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم) كما أدي الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة بمدارس المتفوقين في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات ولطلاب الدمج البالغ عدهم 1208 طالبا وطالبة ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا، وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة كما بلغ عدد لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على قطاعات وهى القاهرة و الإسكندرية والمنصورة وأسيوط وهم كالآتي: 704 لجنة سير في قطاع القاهرة، و789 لجنة سير في قطاع المنصورة، و377 لجنة سير في قطاع الأسكندرية، و347 لجنة سير في قطاع أسيوط، ونتابع أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات.



