متصل يلقن مذيع إخواني درسا على الهواء

شن متصل يدعى سمير، من مركز أشمون، هجومًا حادًا على المذيع الإخواني أحمد سمير، خلال اتصال هاتفي عبر القناة الإخوانية "مكملين".





وقال المتصل، مخاطبًا المذيع الإخواني: "هو أنتم مش شايفين الإنجازات التي يشعر بها الشعب المصري، يعني مفيش مشروعات واضحة ليكم"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نفذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.



