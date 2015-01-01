متصل يلقن مذيع إخواني درسا على الهواء
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:41 م
هدى عبدالرازق
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شن متصل يدعى سمير، من مركز أشمون، هجومًا حادًا على المذيع الإخواني أحمد سمير، خلال اتصال هاتفي عبر القناة الإخوانية "مكملين".
وقال المتصل، مخاطبًا المذيع الإخواني: "هو أنتم مش شايفين الإنجازات التي يشعر بها الشعب المصري، يعني مفيش مشروعات واضحة ليكم"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نفذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية، ومشروعات طرق، وإسكان اجتماعي للشباب، وشبكة طرق حتى أصبحت مصر تصدر كهرباء للخارج، وذلك كله في عهد الرئيس السيسي.
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