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"شمشون".. نهاية مأساوية لمروض ثعابين بـ"لدغة كوبرا" أمام الجمهور

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:33 م
شمشون.. نهاية مأساوية لمروض ثعابين بـلدغة كوبرا أمام الجمهور
شمشون
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لقي مروض ثعابين مصرعه، أمس، خلال تقديمه أحد العروض في مدينة جمصة بالدقهلية، وذلك بعد أن تعرضه للدغة ثعبان "كوبرا".

وأخطر اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول "محمد رجب الشهاوي" وشهرته "شمشون"، 23 عاما، طالب ومقيم بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة، جثة هامدة إثر لدغة ثعبان "كوبرا" له.

وتبين أنه أثناء تقديم المجني عليه فقرة استعراضية مع الثعابين السامة في كافتيريا بمصيف جمصة لدغة ثعبان كوبرا مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك محضر  رقم  461 لسنة 2019 إداري قسم شرطة جمصة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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