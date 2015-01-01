الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:35 م
وكالات
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تراجع الدولار الأمريكى خلال تعاملات اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، مع توقعات خفض الفائدة.
ويأتي الهبوط في قيمة العملة الخضراء عقب بيانات التضخم الأمريكي والتي أظهرت زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، الأمر الذي قد لا يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وسجل معدل التضخم الأساسي 0.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان وهي أكبر وتيرة زيادة شهرية منذ يناير2018.
وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل أكبر وتيرة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة أسابيع.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية بفعل تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والذي أشار فيها إلى احتمالية خفض الفائدة مع التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد والمخاطر الخارجية.
وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند مستوى 1.1259 دولار، لكنها انخفضت بنسبة هامشية أمام الين الياباني 0.08 بالمائة مسجلة 108.41 ين.
وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2539 دولار.
وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً 0.3 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9872 فرنك.
وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار أمام ست عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 96.986.
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