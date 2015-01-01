ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"سكين" و"مريض نفسي".. مفاجآت في طعن طبيب لوالده بأوسيم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:35 م
سكين ومريض نفسي.. مفاجآت في طعن طبيب لوالده بأوسيم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل إصابة مدير معهد على يد نجله بنطاق مركز أوسيم، وتبين تعديه عليه لوجود خلافات أسرية بينهما، كما تبين أن المتهم "مهتز نفسيًا".

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بتعدي طبيب بشري يدعى "محمود" على والده "م.ع" مدير معهد بآلة حادة "سكين".

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين إصابة المجني عليه بطعنتين في البطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم مجدى موسي رئيس مباحث المركز ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط الابن "المتهم"، وتحرر المحضر اللازم، بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: مدير معهد طعن طبيب اوسيم اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم