إطلالة ساخنة لـ ميرهان حسين خلال إجازة الصيف على البحر (صور)

تقضى الفنانة ميرهان حسين الإجازة الصيفية بإحدى المدن الساحلية الأوروبية، حيث سافرت بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، والذى كانت تصور فيه دورها فى مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب والذى تم عرضه على العديد من القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم.









وجسدت ميرهان فى المسلسل شخصية مطربة باند وقدمت أكثر من أغنية خلال حلقات العمل الذى كتبه اسلام حافظ وأخرجه سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.









كما ظهرت ميرهان كضيفة شرف فى عدد من حلقات مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.