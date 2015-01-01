مكافحة الإرهاب: ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن





داهمت قوة من مكافحة الإرهاب، وكراً لمطلوب في العاصمة المؤقتة عدن.





ونقلت وكالة "2 ديسمبر" عن مصادر أمنية، أن المداهمة أسفرت عن القبض على إرهابي ويدعى "رامز الكمراني"، وضبط أسلحة، وذخائر، وأحزمة ناسفة في منزله بمديرية المعلا.





وأضافت المصادر، أن الأسلحة تضم "كمية من الكلاشنكوف، وذخائر، وصواعق متفجرة، وعبوات، وأحزمة ناسفة تستخدم في الاغتيالات، وبينها أسلحة وذخائر ممهورة بأختام ونصوص للجيش القطري".



