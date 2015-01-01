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المرور يوجه قائدي المركبات لـ"الموقف الصحيح" أثناء الصلاة بالمسجد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:30 م
المرور يوجه قائدي المركبات لـالموقف الصحيح أثناء الصلاة بالمسجد
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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دعا المرور السعودي، اليوم الجمعة، قائدي المركبات إلى اختيار الموقف الصحيح للسيارة عند التوجه لأداء الصلاة في المسجد.

وقال المرور، في بيانٍ مقتضب: «عند الذهاب للجامع، احرص على اختيار الموقف الصحيح، وابتعد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية».

وأضاف: «الوقوف الصحيح أمان لمركبتك، وأساسي لتسهيل الحركة المرورية حول الجوامع».

في شأنٍ آخر، أكد «المرور» أن قيادة المركبة تحتاج إلى التركيز التام، والابتعاد عن كل ما يُشتِّت الذهن، وذكر بعض التصرفات المُشتِّتة للذهن أثناء القيادة، وهي الهاتف المحمول، وتأمُّل المناظر الخارجية، والانشغال مع بقية ركاب المركبة، ومحاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة.
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