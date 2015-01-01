"القوى العاملة" تعقد لقاءات مع الجالية المصرية بإيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:26 م
إسماعيل منطاوي
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لبى مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا دعوة من الجالية المصرية بإيطاليا "لوتس، وسوا، والبيت العربي"، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكذلك السفير ايهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بميلانو عزت عمران إلي أنها كانت فرصة للتعرف علي أهم المشاكل التي تواجه المصريين بإيطاليا وكيفية التغلب علي تلك المشاكل، وبحث دور الجمعيات التي تقوم بخدمة المواطن المصري المقيم في ايطاليا.
وقال المستشار العمالي: إنه خلال الزيارة قام بالتأكيد علي جميع الحضور أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو موجودلخدمة الجالية المصرية بإيطاليا وأسرهم، مشددا علي ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.
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