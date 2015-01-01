إمام المسجد النبوي: صلاح المجتمع في صلاح الظاهر والباطن





وبينّ أن اللسان ميزان العباد وكلمة قد تكون سبب فلاح العبد أو هلاكه، قال عليه الصلاة والسلام " إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه سخطهُ إلى يوم يلقاه ".



وقال: الله قوي متين وقد حذر عباده من سخطه قال سبحانه وتعالى: " ويحذركم الله نفسه "، وعلى العباد ألا يغتروا بحلم الله عليهم فهو سبحانه إن غضب وأذن بالعقوبة فلا راد لما قضاه، وإذا عمل العباد المعاصي وأغدق عليهم النعم فهو من استدراج الله لهم، " وأملي لهم إن كيدي متين "، وإن عاد العباد إلى ربهم فتح لهم أبواب التوبة والخيرات ورضي عنهم، " أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ".

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم أن صلاح المجتمع في صلاح الباطن والظاهر، ومن أبطن سوءًا وأظهر خلافه فقد ساء ظنُه بالله ولحقه غضبه.وتحدث - في خطبة الجمعة - عن الطاعة مؤكدا بأنها جالبة لرضى الرحمن وبها ينال العبد رحمته قال تعالى: " ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيتنا يؤمنون "، ومن سعة رحمة الله أنها تسبق غضبه، قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق " إن رحمتي سبقت غضبي " فهو مكتوب عنده فوق العرش )، والتعوذ من غضب الله مانع منه بإذنه تعالى ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك "، والمسلم الفطن يسعى لتحقيق رضا الله ويمنع نفسه عما يغضب الله.وأضاف: من صفات الله الموجبة لخشيته والخوف منه تعالى صفة الغضب، فالله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وعقيدة سلف هذه الأمة إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ولكل صفة أثرها في الخلق، فالشقاء كله عاقبة من غضب الله عليه، قال تعالى (وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى – أي هلك ).وتابع: الله عظَم من حق الوالدين لعظيم قدرهما، وجعل رضاه في رضاهما وسخطه في سخطهما، قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما " رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.