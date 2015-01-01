'القوى العاملة' تُمكن مصري من الحصول على 22 ألف جنيه مستحقات عن عمله بالسعودية
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:24 م
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلاف العمالي مع إحدى المؤسسات الفردية بالمملكة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمواطن مصري بلغت 5 ألاف ريال سعودي، أى ما يوازى 22 ألف جنيه مصري.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمساعدة ومتابعة مشكلة المواطن "ع .م .ح" الذي يعمل لدي إحدى المؤسسات الفردية للدهانات بالمنطقة الغربية في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لأربع سنوات بقيمة 6 ألاف ريال سعودي، حيث أن صاحب العمل يريد محاسبته علي الأجر الشهري لأول تعاقد وليس وفقاً لآخر راتب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وبمتابعة المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان للشكوي، أكد أنه تم إفادة المواطن بضرورة تقديم دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه ، وفي نفس الوقت تم مقابلة "ا .ح" وكيل المؤسسة وأفادته بأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب علي متوسط آخر ثلاث شهور وفقا للمادة 84 لنظام العمل السعودي.
وأضاف أنه بعد عدة اتصالات مع وكيل المؤسسة، وصاحب العمل تم الاتفاق علي التصالح بالهيئة العمالية مقابل حصول العامل علي مبلغ 5 آلاف ريال سعودي مكافأة نهاية الخدمة عن الأربع سنوات التي قضاها المواطن في العمل ، فضلا عن تذكرة السفر، وتأشيرة الخروج النهائي ، وهو ما تم بالفعل.
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