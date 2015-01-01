خلال زياته روما.. محافظ الإسكندرية: تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة (صور)

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بدأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، زيارته الرسمية إلى إيطاليا، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسئولين في العاصمة الإيطالية روما وعدد من مسئولي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.



وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما، ووفد من أعضاء السفارة المصرية بروما.



واستهل "قنصوة" الزيارة بلقاء مع وزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي، والذي رحب به خلال زيارته الحالية لروما.



وأكد المحافظ، عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين وحرص مصر علي إبقاء الأواصر والعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، معربا عن اعتزازه الشخصي بالزيارة انطلاقًا من خصوصية العلاقة التي تجمع بين مدينة الإسكندرية والمدن الإيطالية وخاصة الساحلية، باعتبار الإسكندرية أقدم مدن البحر المتوسط والمنارة التاريخية للثقافة والحضارة في المنطقة. كما رحب قنصوة بمشاركات إيطالية نشطة بالفاعليات الوطنية التي تحتضنها مدينة الإسكندرية.



وخلال اللقاء الذي حضره السفير هشام بدر استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوه الرؤية بشأن إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط؛ والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعومًا بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية.



كما تناول المحافظ قنصوة مع الوزير الإيطالي ألبيرتو بونيسولي مقترح تناوب المعارض الأثرية بين محافظة الإسكندرية والعاصمة روما، بهدف تعريف المجتمعين الإيطالي والمصري بأوجه الارتباط الحضاري بين البلدين، لاسيما من خلال الحضارة اليونانية والرومانية التي اتخذت مدينة الإسكندرية منارة العلم والثقافة في المتوسط، وكذلك عبر الحضارة الأتروسكية القديمة التي تفاعلت مع الحضارة الفرعونية واكتسبت العديد من سماتها مثل فنون الرسم على الجدران والتحنيط.



ومن ناحيته، أكد الوزير الإيطالي اهتمامه بالارتقاء بمستوى التعاون الثقافي بين الجانبين، ولاسيما مع مدينة الإسكندرية التي تربطها بإيطاليا علاقات تاريخية متجذرة.



وبدوره أشار السفير هشام بدر الي العلاقات الثقافية التي تربط بين البلدين وقدم الشكر للتعاون الذي يقدمه الوزير الإيطالي في هذا المجال.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي دعم التعاون الثقافي بين محافظة الإسكندرية والمدن الإيطالية المختلفة خلال الفترة القادمة، ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الدعوة إلي وزير الثقافة الإيطالي لزيارة المحافظة، كما أهدى المحافظ الوزير الإيطالي درع مدينة الإسكندرية، ليمثل إنطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإيطالية بالمجال الثقافي والحضاري تكون محورها الرئيسي مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط ومنارة العلم والثقافة التاريخية.