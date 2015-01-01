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حجز 20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:14 م
حجز 20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة
صورة توضيحية
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 11 جويلية 2019، عن تحقيق النتائج التالية:


في مجال الأمن العــــام:


- القيام بـ 201 عملية حجز.

- تحرير 24 محضر عدلي.

- إلقاء القبض على 12 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تنفيذ 109 قرارات بلدية.

- القيام بـ 69 إزالات فورية.

 

في المجال الصحي:


- تحرير 145 مخالفة صحية.

- تحرير 65 محضر إقتصادي.

 

أهم عمليّات الحجز:


- حجز 100 طير دجاج و350 كلغ من السكر و23 كلغ من الأجبان و20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة.

- حجز 45 كلغ من البطاطا و292 كيس عصير بولاية سيدي بوزيد.

- حجز 1000 قطعة ملابس مستعملة و400 لتر من العسل بولاية صفاقس.

- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 30 كلغ من اللوز بولاية أريانة.
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