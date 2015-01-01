حجز 20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 11 جويلية 2019، عن تحقيق النتائج التالية:









في مجال الأمن العــــام:









- القيام بـ 201 عملية حجز.





- تحرير 24 محضر عدلي.





- إلقاء القبض على 12 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تنفيذ 109 قرارات بلدية.





- القيام بـ 69 إزالات فورية.









في المجال الصحي:









- تحرير 145 مخالفة صحية.





- تحرير 65 محضر إقتصادي.









أهم عمليّات الحجز:









- حجز 100 طير دجاج و350 كلغ من السكر و23 كلغ من الأجبان و20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة.





- حجز 45 كلغ من البطاطا و292 كيس عصير بولاية سيدي بوزيد.





- حجز 1000 قطعة ملابس مستعملة و400 لتر من العسل بولاية صفاقس.





- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





- حجز 30 كلغ من اللوز بولاية أريانة.