حجز 20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:14 م
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 11 جويلية 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 201 عملية حجز.
- تحرير 24 محضر عدلي.
- إلقاء القبض على 12 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- تنفيذ 109 قرارات بلدية.
- القيام بـ 69 إزالات فورية.
في المجال الصحي:
- تحرير 145 مخالفة صحية.
- تحرير 65 محضر إقتصادي.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 100 طير دجاج و350 كلغ من السكر و23 كلغ من الأجبان و20 كلغ من الهريسة العربي بولاية منوبة.
- حجز 45 كلغ من البطاطا و292 كيس عصير بولاية سيدي بوزيد.
- حجز 1000 قطعة ملابس مستعملة و400 لتر من العسل بولاية صفاقس.
- حجز وإتلاف 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
- حجز 30 كلغ من اللوز بولاية أريانة.
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