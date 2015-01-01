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هل سيتزوج ليوناردو دى كابريو من صديقته؟

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:05 م
هل سيتزوج ليوناردو دى كابريو من صديقته؟
ليوناردو دى كابريو
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الفجر الفني
 
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يخطط الفنان ليوناردو دى كابريو، للزواج أخيراً بالرغم أنه سبق وارتبط بأكثر من فتاة آخرها عارضة الأزياء كاميلا مورنو لم يقدم على قرار الزواج إلى الآن، إلا أنه ووفقاً لما جاء خلال تقرير منشور على موقع US Weekly يستعد للإقدام على تلك الخطوة أخيراً.


ويفكر نجم هوليود يفكر جدياً فى الإنجاب من كاميلا بعد فترة طويلة من التفكير فى الأمر، وبالتالى فإن الإعلان عن الزواج قد يكون قريباً خلال الفترة المقبلة مع عارضة الأزياء الشهيرة التى ترتبط به منذ فترة، خاصة أنهما على وفاق كبير فى التفاهم رغم فارق السن الكبير بينهما.
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