وسيم السيسي: الحضارة المصرية القديمة هي أم الحضارات.. وكافة الثقافات نقلت منا

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قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن الحضارة المصرية القديمة هى أم الحضارات، وكافة الثقافات نقلت عن الحضارة المصرية القديمة.



وأشار "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن حضارتنا المصرية القديمة امتازت برقة التعامل مع كافة المخلوقات، حيث كان المصري القديم يحترم كافة المخلوقات من إنسان وحيوان.



وأضاف أن الإنسان لو لم يحترم الحيوان فلن يحترم الإنسان، منوهًا بأن المثقفين عليهم مسئولية في تنوير مجتمعاتهم، مشددا على ضرورة أن يكون لدي المجتمعات جهاز مناعة قوي أساسه الثقافة.

