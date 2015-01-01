غدا.. الحرارة تصل إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي

سيكون طقس يوم الغد السبت 13 جويلية 2019، عامة صاف إلى قليل من السحب مع ارتفاع في درجات الحرارة، لتتراوح القصوى عامّة بين 36 و 42 درجة، وتصل محليّا إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي.





وتهبّ الريح من القطاع الشمالي بالشمال، ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية، ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.



