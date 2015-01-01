غدا.. الحرارة تصل إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي
الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:01 م
مروى الجلاصي
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سيكون طقس يوم الغد السبت 13 جويلية 2019، عامة صاف إلى قليل من السحب مع ارتفاع في درجات الحرارة، لتتراوح القصوى عامّة بين 36 و 42 درجة، وتصل محليّا إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي.
وتهبّ الريح من القطاع الشمالي بالشمال، ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية، ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
ومن ثم تتجه الرياح إلى القطاع الشرقي آخر النهار بالوسط والجنوب، أما البحر فسيكون مضطرب فشديد الإضطراب بالشمال و قليل الإضطراب ببقيّة السواحل.
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