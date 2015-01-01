المجلس العسكري السوداني يعتقل قائد الانقلاب الفاشل





أعلنت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء أمس، عن إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان.





وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق جمال الدين عمر، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الضباط وضباط الصف المدبرين والمشاركين في محاولة انقلاب فاشلة.





وأوضح أن عدد الضباط بلغ 12 ضابطا؛ منهم 7 ضباط لا يزالون في الخدمة، بالإضافة إلى 4 من ضباط الصف تم التحفظ عليهم وجاري القبض على الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد الفريق جمال الدين عمر، أن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تهدف إلى عرقلة الاتفاق والتفاهم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي يحقق من مطالب الشعب وتطلعاته.





وشدد على أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس بالانقلابات، متعهدا في الوقت ذاته بأن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان والعمل سويا من أجل مصلحة الوطن والشعب.





ودعا الفريق جمال الدين عمر، جميع المواطنين الشرفاء بالتعاون مع المنظومة الأمنية لتفويت الفرصة على المندسين الذين يسعون لإجهاض مسيرة البناء والتعمير ومكتسبات الثورة وأمن الوطن.



