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التأجيل يلاحق توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:41 ص
التأجيل يلاحق توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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بعد اجتماعات الوساطة بين أعضاء المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير بشأن وثيقة اتفاق تقاسم السلطة، تتأجل جلسة توقيع الوثيقة مجددا.

وأوضح مراسل الغد، أن الطرفين فشلا في اعتماد وثيقة الاتفاق بسبب خلاف حول تفسيرات النصوص، ونقل عن الوسيط الأفريقي قوله إن الطرفين اتفقا على تأجيل التوقيع على الوثيقة لغد السبت.

وكان فريق الوساطة في السودان عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء بالمجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير لتقريب وجهات النظر بشأن بنود اتفاق تقاسم السلطة.

وتتزامن هذه التطورات مع الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة في البلاد واعتقال مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين خططوا لمحاولة الانقلاب.

وناشد رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفريق أول جمال عمر السودانيين بالتعاون مع الأمن لتفويت الفرصة على من وصفهم بالمندسين.

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