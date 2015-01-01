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علي مسعود: القادم على القارة الأفريقية أفضل

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:45 ص
علي مسعود: القادم على القارة الأفريقية أفضل
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن العلاقات بين الدول الأفريقية تتطور بشكل إيجابي، وتتجه نحو التكامل الاقتصادي الكامل.

وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيكون لها منافع عديدة على القارة السمراء، حيث سترفع من معدل التجارة البينية.

وأضاف أن دول القارة الأفريقية تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لتخدم وتعزز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن القادم على القارة الأفريقية أفضل.
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