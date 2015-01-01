نشرة أخبار الظهيرة.. "مدبولي" يتابع استعدادات تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها الولايات المتحدة الأمريكية تدين محاولة زوارق إيرانية اعتراض سفينة بريطانية، ومسئول بمجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن "إنشاء وزارة للسعادة في مصر".

مسئول بمجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن "إنشاء وزارة للسعادة في مصر"

قال مصدر مسئول، بمجلس الوزراء، إن ما أثير حول إنشاء وزارة للسعادة بمصر، في القريب العاجل، ليس له أساس من الصحة.

"مدبولي" يتابع استعدادات تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي).

تركيا تستلم الأجزاء الأولى من منظومة إس 400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، يوم الجمعة، فيما سيجري تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.

رئيس البرازيل "يهدي" ابنه منصبا دبلوماسيا

قال الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، إنه يعتزم تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو، سفيرًا في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية تدين محاولة زوارق إيرانية اعتراض سفينة بريطانية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، محاولة زوارق إيرانية اعتراض سفينة بريطانية قرب مضيق هرمز.