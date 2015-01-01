أول تعليق للمجلس العسكري السوداني بعد محاولة انقلاب فاشلة (فيديو)

قال المجلس العسكري السوداني، إن هناك مخاطر كثيرة تهدد الوطن، وأن هناك مجموعة من الضباط خططوا لمحاولة انقلاب فاشلة اليوم.





وأضاف المجلس العكسري السودني؛ أن صناديق الاقتراع هى الحل موضحا أن الانقلابات لن تحقق إلا الدمار وتعطل حركة التنمية والازدهار.





وأكد المجلس في مؤتمر صحفي، أنهم سيعملون سوية من أجل الوطن والمواطن، مطالبا المواطنين بالتعاون معهم والوقوف ضد من يريد دمار الدولة.





وأكد أنه تم ضبط المشاركين في المحاولة، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفها تعطيل الاتفاق السياسي بالبلاد.