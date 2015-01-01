إثر الإشتباه في وجود إرهابي.. الأمن يداهم منزلا بأحد أحياء القصرين

نّفذت وحدات أمنية مشتركة من حرس وشرطة بولاية القصرين، مساء أمس الخميس 12 جويلية 2019، حملة تمشيط واسعة بحي القضاة بمدينة القصرين.





وقد عقبت حملة التمشيط، عملية مداهمة لأحد المنازل بنفس الحي، وذلك بعد الإشتباه في تحصّن عنصر إرهابي به، وفق مصدر أمني بالجهة.





وأكد ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، أن حملة التمشيط والمداهمة لم تسفر عن أية نتيجة، وجاءت بناء على معلومة تلقّتها المصالح الأمنية بالجهة مساء الخميس، ومفادها تحصّن أحد الإرهابيين بمنزل في حي القضاة، فتمّ التعاطي مع هذه المعلومة بالجدية والسرعة المطلوبتين، دون أن يفصح عن معطيات أخرى ذات صلة.