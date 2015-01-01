ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إثر الإشتباه في وجود إرهابي.. الأمن يداهم منزلا بأحد أحياء القصرين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:32 ص
إثر الإشتباه في وجود إرهابي.. الأمن يداهم منزلا بأحد أحياء القصرين
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
نّفذت وحدات أمنية مشتركة من حرس وشرطة بولاية القصرين، مساء أمس الخميس 12 جويلية 2019، حملة تمشيط واسعة بحي القضاة بمدينة القصرين.

وقد عقبت حملة التمشيط، عملية مداهمة لأحد المنازل بنفس الحي، وذلك بعد الإشتباه في تحصّن عنصر إرهابي به، وفق مصدر أمني بالجهة.

وأكد ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، أن حملة التمشيط والمداهمة لم تسفر عن أية نتيجة، وجاءت بناء على معلومة تلقّتها المصالح الأمنية بالجهة مساء الخميس، ومفادها تحصّن أحد الإرهابيين بمنزل في حي القضاة، فتمّ التعاطي مع هذه المعلومة بالجدية والسرعة المطلوبتين، دون أن يفصح عن معطيات أخرى ذات صلة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم