ربيعة: معسكر إسبانيا جاء في الوقت المناسب.. ودفاع الأهلي الأقوى في الدوري

عبر رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية ، مؤكدا إن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري .





وأضاف ربيعة ان المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري ، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كافة الإمكانات من حيث الإقامة وملاعب التدريب و الأدوات في الجيم وكلها أمور تساعد بقوة على نجاح المعسكر لتحقيق أهدافه.



