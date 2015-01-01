"تعليم الفيوم" تستعد لامتحانات الفرصة الثانية للصف الأول الثانوي

عقد اليوم الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إجتماع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بقاعة مسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور مديري عموم ديوان المديرية والعلاقات العامة ومسئولى اللامركزية والتوجية الفني والمتابعة وتنسيق المتابعة والتعليم الفني.





أكد عبدالله على ضرورة الاستعداد فورا لامتحان الفرصة الثانية للصف الأول الثانوي العام، على أن تكون امتحانات الدور الثاني فى الفترة الصباحية على مستوى المحافظة.





كما أكد عبدالله على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وكذلك التواصل مع رؤساء مجالس المدن بشأن توصيل المرافق للمنشات الجديدة بالمدارس.





كما قرر عبدالله تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لمراجعة الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التعليم الفني للعام الدراسي القادم 20202019م، وإعداد تقرير لكل إدارة تعليمية.





كما أشاد وكيل تعليم الفيوم، بفريق العمل الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي، وكذلك لجنة الإنضباط بالمديرية.



