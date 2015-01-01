رئيس جمعية المستثمرين يلتقي رئيس مدغشقر على هامش البطولة الأفريقية



يذكر أن رجل الأعمال المصري، كامل أبو علي، استضاف الأسبوع الماضي، مدافع ريال مدريد سرجيو راموس بصحبة أسرته وشقيقته.



كما استضاف من قبل العديد كم نجوم الكرة العالميين، أمثال كريم بن زيمه، ورونالدو، ونافاس.

التقى مساء أمس بالقاهرة، كامل أبو علي، رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا، وذلك على هامش زيارته إلى مصر لمساندة فريقه في بطولة الأمم الأفريقية.