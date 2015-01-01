أبرزها "الأمم المتحدة تدين قصف المستشفيات في سوريا".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في الغربية، ومدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء.

مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في الغربية

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية حادثة قتل بشعة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية.

وتلقى اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعو " م غ " 25 سنة جثة هامدة إلى المستشفى الجامعى مصابا بطعنة نافذة بالقلب ووفاته فور وصوله إلى المستشفى.

مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء

التقى الدُكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء.

وأكد رئيس الوزراء على الإهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الإرتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، قصفاً مدفعياً عشوائياً على تجمعات للمدنيين في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية لموقع "سبتمبر نت" الإخباري اليمني إن "ميليشيا الحوثي قصفت بالهاون أحياء مدنية بحي منظر في مديرية الحوك جنوب المدينة".

وأضافت المصادر "أن قذائف الميليشيا سقطت بالقرب من منازل المواطنين وسط أكبر تجمع سكني".

الأمم المتحدة تدين بـ"شدة" قصف المستشفيات في سوريا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"شدة" الغارات الجوّية التي "تستهدف مدنيّين في شمال غرب سوريا" والتي طالت خصوصًا "منشآت طبّية وعاملين طبيين".

وقال غوتيريش في بيان إنّ "العديد من تلك المنشآت تعرّض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى بمعرّة النعمان هو أحد أكبر المؤسّسات الطبّية في المنطقة وكان تمّ إعطاء احداثيّاته إلى (الأطراف) المتحاربين".

وشكّلت الضّربات الجوّية التي يُتَّهَم النظام السوري وحليفته روسيا بشنّها، موضوع بحث خلال جلسات عدّة عقدها مجلس الأمن الدولي خلال الأشهر المنصرمة. وألحقت تلك الضّربات أضرارًا بالمنشآت الطبّية، وهي لم تتوقّف على الرّغم من الضغط الذي مورس على روسيا من جانب شركائها بالأمم المتحدة.