لاعبين الأهلي في جولة حرة بمدينة فالنسيا
الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:17 ص
علي نبوي
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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سمح للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الجمعة على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدية اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري.
وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة فالنسيا ، ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية.
وكان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا.
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