برشلونة توصل لإتفاق لضم الصفقة الرابعة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:38 ص
مصطفي صابر
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قام النادي الياباني كاشيما أنتلرز، اليوم الجمعة، بالإعلان عن توصلهم لاتفاق مع برشلونة الإسباني، لضم لاعبهم هيروكي آبي صاحب الـ 20 عامًا.
وسيخضع المهاجم الياباني، لفحص طبي مع الفريق الإسباني، وسينضم لرديف برشلونة من الموسم القادم .
وذكرت تقاريرأن برشلونة سيدفع نحو مليوني يورو، لضم آبي الذي خاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في كأس كوبا أمريكا ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن هيروكي قوله "كان قرارا صعبا بالرحيل عن كاشيما في منتصف الموسم، لكني فضلت الانتقال، لأنني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".
يذكر أن اللاعب هيروكي آبي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018.
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