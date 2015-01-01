تداول 310 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:31 ص
كرستينا عياد
Advertisements
Advertisements
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (17) سفينة وتم تداول (310) شاحنة بضائع و(223) سيارة حيث شملت حركة الواردات (140) شاحنة و(84) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (170) شاحنة بضائع و(139) سيارة.
وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امانة والحرية1 فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.
Advertisements
المزيد عن: موانئ شاحنة البحر الأحمر أخبار مصر
- تداول 556 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- تداول 323 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم
- تداول 384 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- تداول 378 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- تداول 351 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- تداول 399 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 399 شاحنة بضائع و272 سيارة
- تداول 291 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر
- تداول 279 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
- تداول 212 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر