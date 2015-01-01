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تداول 310 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:31 ص
تداول 310 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (17) سفينة وتم تداول (310) شاحنة بضائع و(223) سيارة حيث شملت حركة الواردات (140) شاحنة و(84) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (170) شاحنة بضائع و(139) سيارة.

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امانة والحرية1 فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.

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