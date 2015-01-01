تعليق ناري من عادل إمام على مروجي شائعة وفاته

في أول تعليق منه على شائعة وفاته، وتدهور حالته الصحية أكد "الزعيم" عادل إمام، أنه بحالة جيدة و وجَّه رسالة لمروجيها ضاحكا بقوله: "أنتم كل شوية تطلعوا الإشاعة دي، مش هتخلصوا بقى".









وظهر الفنان عادل إمام، خلال تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، في 2 يوليو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.









وكان من المفترض أن يكون في السباق الرمضاني هذا العام مسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.