"المالية" تزف بشرة خير لغير القادرين على الاشتراك في المنظومة الصحية الجديدة

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عرض برنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضحت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن الدولة ستتكفل باشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي تشكل 30% من المجتمع المصري.



وقالت إن المنظومة الجديدة ستقدم العلاج لكافة أنواع الأمراض، مؤكدة أنهم يضمنون الاستدامة المالية للنظام الجديد من خلال توفير موارد مالية متعددة للنظام، بالإضافة إلى أن تسعير الخدمات سيكون بشكل عادل لضمان جودة الخدمات.

