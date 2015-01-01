مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:16 ص
يحي حلمي
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التقى الدُكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء.
وأكد رئيس الوزراء على الإهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الإرتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
وعرض وزيرُ الإسكان تقريراً حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، لافتاً إلى أن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، والتي قامت برصد احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تم إرسالها إلى كافة الوزارات، وتم استطلاع آرائها بشأنها.
وأوضح الوزير أن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، وكذا مجمعات صناعية في مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى اقامة مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والري وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.
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