بالإنفوجراف.. توقعات بوصول سكان مصر 153 مليون في 2052

تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً رصد من خلاله التوقعات الإيجابية عن سكان مصر في 2052، موضحاً أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0,85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1,99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، كما أنه من المتوقع أيضاً انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13,4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24,5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018.





وجاء في الإنفوجراف، أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153,7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ 98,1 مليون نسمة عام 2018.





وفي نفس السياق فقد أبرز الإنفوجراف مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان" والذي أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي, بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 540 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، فضلاً عن تثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.





وأخيراً رصد الإنفوجراف إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج "2 كفاية"، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف المشروع 1,15 مليون أسرة في 2257 قرية، ويتم تنفيذه بـ 10 محافظات "الأكثر فقراً"، وقد بلغ عدد السيدات اللاتي حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة نحو 14,6 مليون سيدة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مارس 2019.



