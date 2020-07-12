أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 12/7/2019

واصلت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 12 يوليو 2019، كما استقر سعر كرتونة البيض خلال الفترة الحالية.





سجل سعر كيلو الدواجن إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 27 جنيها بالأسواق، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، فيما تراوح سعر الكتكوت مل بين 5 و6 جنيهات.





أسعار الدواجن اليوم في مصر





لحم أبيض 24





الأمهات 20





لحم ساسو 34





لحم بلدي 40





لحم رومي برونزي 44





لحم رومي أبيض 48





لحم بط مسكوفي 35





لحم بط مولار 34





بيض أبيض 26.5





بيض أحمر 30.5





بيض بلدي 35