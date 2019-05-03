سعر اليورو الأوربي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12/7/2019
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:01 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
حافظ سعر اليورو الأوروبى على استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-7-2019، وبلغ متوسط 18.7 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الخميس 11-7-2019
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.66جنيه للشراء.
18.96جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.68 جنيه للشراء.
18.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.66 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.7 جنيه للشراء.
18.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك المركزى
18.71 جنيه للشراء.
18.86 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.74 جنيه للشراء.
18.86جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.7 جنيه للشراء.
18.85 جنيه للبيع.
Advertisements
المزيد عن: سعر اليورو في مصر سعر اليورو اليورو اليوم الاقتصاد المصرى اسعار العملات الاجنبية اخبار الاقتصاد
- سعر اليورو الاوروبي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 3-5-2019.. تعرف على الأسعار
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 يوليو 2019
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 5 يوليو 2019
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 7 يوليو 2019
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-7-2019
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2019
- أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-7-2019
- سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10-7-2019
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-7-2019
- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 11-7-2019