أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 12/7/2019
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:58 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
استقرت اسعار الخضروات والفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12 يوليو 2019 ، ونرصد فيما يلي اخر تحديث للاسعار في اسوق الجملة اليوم وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضروات اليوم
سجل كيلو الطماطم يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.5 جنيه والبطاطس من 3.5 الي 4.5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيه، والفلفل من 1.5 الي 2.5 جنيه، والباذنجان من 1.5 إلى2 جنيه، والخيار من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية من 10 إلى 14 جنيهًا، والملوخية من 75 قرشًا إلى 1.25 جنيه، والليمون من 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 3 إلى 3.5 جنيهات، ورق عنب من 6 إلى 8 جنيهات .
أسعار الفاكهة اليوم
وعن الفاكهة، سجل كيلو الخوخ يتراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، والمشمش من 6 إلى 8 جنيهات، والكنتالوب من 1.5 إلى 3.5 جنيهات ، والعنب من 4 إلى 6 جنيهات، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا، والموز من 4 إلى 5 جنيهات، والمانجو من 8 إلى 12 جنيهًا ، والبطيخ تتراوح ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.
Advertisements
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 24-6-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 25-6-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27-6-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 29-6-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 30-6-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 1-7-201
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 2-7-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 3-7-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 4-7-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 11 يوليو 2019