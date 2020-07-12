أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 12/7/2019

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12 يوليو 2019 ، ونرصد فيما يلي اخر تحديث للاسعار في اسوق الجملة اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضروات اليوم

سجل كيلو الطماطم يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.5 جنيه والبطاطس من 3.5 الي 4.5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيه، والفلفل من 1.5 الي 2.5 جنيه، والباذنجان من 1.5 إلى2 جنيه، والخيار من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية من 10 إلى 14 جنيهًا، والملوخية من 75 قرشًا إلى 1.25 جنيه، والليمون من 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 3 إلى 3.5 جنيهات، ورق عنب من 6 إلى 8 جنيهات .





أسعار الفاكهة اليوم





وعن الفاكهة، سجل كيلو الخوخ يتراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، والمشمش من 6 إلى 8 جنيهات، والكنتالوب من 1.5 إلى 3.5 جنيهات ، والعنب من 4 إلى 6 جنيهات، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا، والموز من 4 إلى 5 جنيهات، والمانجو من 8 إلى 12 جنيهًا ، والبطيخ تتراوح ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.