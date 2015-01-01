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فرجاني ساسي يطلق تصريحا مثيرا عن محمد صلاح

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:58 ص
فرجاني ساسي يطلق تصريحا مثيرا عن محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعرب فرجاني ساسي عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمانية.

وقال فرجاني في تصريحات عقب المباراة: "أهم شئ هو التأهل والعبور لنصف النهائي ونتمنى تحقيق الأفضل وإسعاد الجمهور التونسي".

ورد على منحه لقب فخر العرب، قال ساسي: " أنا لست فخر العرب فخر العرب هو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر".

واختتم: " أوجه الشكر إلى الجماهير المصرية على الدعم لي ولمنتخب تونس".
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