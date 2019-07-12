الطالع الفلكى الجُمعَه 12/7/2019..صَدِيق مُسَانِدْ!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الخامسة و5 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى السادسة و23 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 5 أبيب قبطى، 12 تَمّوز رُومى، 9 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية ، يوم مُناسب للتداوى فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - معايا إزازتين(بتاعة إيه الإزازة التانية؟) - مالكش دعوة بيها دا سمّ فيران.(سيّد زيّان من مسرحية الفهلوى-1984)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*لا توجد اليوم

إصطفافات فلكية لاغربية ولاهندية لكنه يوافق بمشيئة الله تَعَالى ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النّجا رَحِمَه الله ، إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مظهر أبو النّجا مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(الوفاء بالوعود)،(حُوريّة صغيرة)،(أستاذ فى الشطرنج)،(صقر بطل)،(والت ديزنى)،(مُقابلات ناجحة)،(صديق مُسانِد/يتّصف بالشّهامة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الثور: يوم مناسب لإستكمال بناء عش الزوجيّة أو إصلاح الضرر على جبهتك العاطفيّة ، وظّف مهارتك لتنقية الخلافات وبصورة نهائيّة.





الجوزاء: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.





برج السّرطان: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات عزيزة على قلبك.





برج الأسد: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدودك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة وانفعال قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج العذراء: مساعدة واردة تتلقاها من كبار السّن، أنت مُعرّض للطشة برد ثقيلة بسبب تناول المُثلّجات باستمرار وانتقالك من مكان بارد لحار فاحترس لصحّتك.

برج الميزان: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج القوس: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الجدى: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.

برج الدّلو: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج الحوت: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.



