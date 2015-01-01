شيفروليه كورفيت الجديدة لم تحصل على محركات كاديلاك بلاكوينج!
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:52 ص
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انتشرت الشائعات حول حصول شيفروليه كورفيت C8 الجديدة على محرك من كاديلاك، حيث يتميز محرك كاديلاك بلاكوينج V8 يهندسة مصممة للأداء العالي، ومع ذلك يبدو أن جنرال موتورز لم تحاول حتى الآن وضع المحرك في كورفيت الجديدة ويقول رئيس جنرال موتورز Mark Reuss “يمكننا أن نفعل أي شيء بوقت ومال كافيين، لكننا لسنا متأكدين من رغبتنا في القيام بذلك لأنه محرك حصري لكاديلاك”.
مع ذلك مازال من الممكن أن تحصل كورفيت على محركات عالية الأداء مشتقة من محركات بلاكوينج، بينما ستظل الأخيرة حصرية لكاديلاك.
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