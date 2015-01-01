كلوب يتحدث عن الصفقات الجديدة في ليفربول

صرح مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، إن سوق الميركاتو الحالي لن يكون كبيرًا مع منافسة رايان بروستر وتشامبرلين على مكان في تشكيلة الفريق.

ولعب الانجليزي تشامبرلين في مباراتين فقط خلال العام الماضي بسبب إصابة في ركبتة وحصد الريدز المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.

ولم يلعب الشاب الموهوب بروستر أي مباراة رسمية لكن اللاعب الصغير أظهر إمكاناته لكلوب خلال الفوز بستة أهداف مقابل لاشئ في مباراة ودية أمس الخميس على ترانمير روفرز .

وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله بشأن الانتقالات المتوقعة "حصلنا عليهم بالفعل لكنكم لا تدركون ذلك. بروستر وأوكسليد-تشامبرلين لم يلعبا في الموسم الماضي".

وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج (17 عامًا) قادمًا من جفوله في الشهر الماضي بينما رحل داني إينجس ودانييل ستوريدج وألبرتو مورينو.

وأكمل كلوب: "سوق الانتقالات ما زال مفتوحًا حتى الثامن من أغسطس سنرى ماذا سنفعل لكن لا أعتقد أنه سيكون الأكبر في التاريخ".

وأختتم : "رايان بروستر مهاجم رائع أنا سعيد للغاية سيكون له دور مهم في الموسم الجديد لكن مدى أهميته؟ هذا يعتمد عليه وسنرى".