إخلاء وإزالة ٩ عقارات ذات خطورة داهمة بدمياط (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط حملة امنية مكبرة بإشراف المهندس طارق بدوي مدير الادارة الهندسية ونائبه المهندس محمد المر، وبتدعيم بقوة أمنية من مركز شرطه فارسكور لإزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للمنازل التي تمثل خطورة داهمه على المواطنين وتم فصل التيار الكهربائي ووصلات مياه الشرب عن عدد من المنازل وإخطار أصحابها بأخلائها فورا من السكان وسرعة الإزالة ففي قرية شرباص تم تنفيذ عدد ثلاث حالات إزالة و5 حالات إخلاء ورفع عدادات المياه والكهرباء، وإزالة عقار من طابقين بقرية كفر العرب.